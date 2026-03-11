Referendum e voto consapevole grande partecipazione al dibattito di New Deal

Il 22 e 23 marzo prossimi si terrà un referendum, e in vista di questa consultazione un convegno organizzato dall’associazione universitaria New Deal si è svolto nei locali del Digies dell’università Mediterranea di Reggio Calabria. L’evento ha attirato un ampio pubblico, coinvolgendo studenti, docenti e rappresentanti di diverse realtà. Durante l’incontro si sono discussi i temi legati al voto consapevole e alla partecipazione democratica.

Il referendum del 22 e 23 marzo prossimi è stato al centro del convegno organizzato dall'associazione universitaria New Deal, ospitato nei locali del Digies dell'università Mediterranea di Reggio Calabria. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e approfondimento su uno.