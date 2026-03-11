Referendum – E quindi per cosa si vota?

Il referendum in questione riguarda una riforma che introduce importanti cambiamenti nel sistema giudiziario italiano. Gli elettori sono chiamati a esprimersi su modifiche che coinvolgono vari aspetti della magistratura e delle procedure legali. La consultazione coinvolge cittadini che devono decidere se approvare o meno le modifiche proposte, senza ulteriori interpretazioni o analisi delle motivazioni dietro le modifiche stesse.

Il quesito che troveremo sulla scheda elettorale è incomprensibile, ma comporta grandi trasformazioni per la magistratura italiana. In questa puntata spieghiamo il contenuto della riforma e rispondiamo alle domande più frequenti sulla separazione delle carriere dei magistrati e sullo sdoppiamento e sul sorteggio che coinvolgeranno il Consiglio Superiore della Magistratura. Il governo voleva che ieri tutti parlassero del video di Giorgia Meloni sul referendum, poi ha fatto notizia un video molto diverso Una parte importante della riforma su cui voteremo dipende da decreti che non esistono, spiegano Francesco Costa e Valerio Valentini Un... 🔗 Leggi su Ilpost.it

