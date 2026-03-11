Referendum | confronto pubblico Le ragioni del Sì e del No

Venerdì 13 marzo alle 17, presso lo Spazio Arena in Via Santissima Trinità 93 ad Avellino, si terrà un incontro pubblico intitolato “Le ragioni del Sì e del No”. L’evento è organizzato per offrire un momento di confronto e approfondimento sul referendum riguardante la giustizia, coinvolgendo chi sostiene il sì e chi il no. L’appuntamento si rivolge a cittadini interessati a conoscere le diverse posizioni sul tema.

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 13 marzo alle ore 17:00, presso Spazio Arena in Via Santissima Trinità 93 ad Avellino, si terrà l’incontro pubblico “Le ragioni del Sì e del No”, un momento di confronto e approfondimento dedicato al referendum sulla giustizia. L’iniziativa, promossa dal Comitato Giovani Garantisti per il Sì – Avellino, nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione e dibattito, mettendo a confronto posizioni diverse sul tema della riforma della giustizia. A moderare l’incontro sarà il dott. Franco Genzale, giornalista. L’evento sarà introdotto dal dott. Francesco Pisano, presidente del Comitato Giovani Garantisti per il Sì – Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

