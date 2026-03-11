Referendum Bartolozzi resiste

Il referendum ha visto Giusi Bartolozzi offrire le sue scuse, che sono state subito messe da parte dopo le promesse fatte dal ministro Carlo Nordio. La tensione tra le parti si è intensificata rapidamente, lasciando poche possibilità di mediazione. La situazione si è evoluta in pochi minuti, con le promesse del ministro che hanno preso il sopravvento sulle scuse di Bartolozzi.

Promesse dal ministro Carlo Nordio per placare le acque, le scuse di Giusi Bartolozzi sono evaporate nel breve tragitto tra via Arenula e Palazzo Chigi. Al loro posto è comparsa una precisazione che somiglia molto a una sfida: dopo un estenuante braccio di ferro, la capo di Gabinetto non arretra, ma rilancia. In una nota esprime "profondo dispiacere" per la lettura "fuorviante" del suo appello tv a votare Sì per "toglierci di mezzo la magistratura ". Quanto ai "plotoni d'esecuzione", la dirigente del ministero della Giustizia puntualizza che il riferimento era allo "stato di assoluta prostrazione di chi si trova al centro dell'azione giudiziaria sapendo di non aver commesso nulla di male".