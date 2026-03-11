Referendum 22-23 marzo | come ottenere il voto assistito

Il 22 e il 23 marzo si terrà un referendum popolare che riguarda una legge costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale e la creazione di una Corte disciplinare. La consultazione coinvolge gli elettori chiamati a esprimersi su questi temi. Per partecipare, alcuni cittadini potranno usufruire del voto assistito, un servizio che permette di votare con l’aiuto di un accompagnatore.

Il 22 e il 23 marzo prossimi si svolgerà il referendum popolare sulla legge costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e la creazione della Corte disciplinare. In provincia di Massa-Carrara, gli elettori che necessitano del voto assistito devono richiedere le certificazioni presso le sedi indicate dall’ASL Toscana Nord Ovest nei giorni e orari specificati. Le strutture sanitarie hanno predisposto un calendario dettagliato per garantire che ogni cittadino possa esercitare il proprio diritto di voto senza ostacoli burocratici. L’organizzazione richiede una pianificazione attenta da parte degli utenti, che dovranno presentarsi in base alla residenza o contattare telefonicamente gli uffici per fissare appuntamenti specifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

