Referendum 2026 | Chieti mobilita il No con esperti

A Chieti, nel cuore del Chietino, si sta formando una coalizione civica composta da esperti e cittadini che si oppongono al referendum nazionale previsto per il 22 e il 23 marzo 2026. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla consultazione che si terrà tra meno di un anno. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli delle attività in programma.

Nel cuore del Chietino, una nuova coalizione civica prende forma per influenzare l'esito di un referendum nazionale fissato per i giorni 22 e 23 marzo 2026. Il comitato si costituisce per promuovere il voto contrario alla riforma sottoposta a consultazione, coordinando associazioni locali e movimenti politici della provincia. L'iniziativa mira a trasformare la mobilitazione in informazione consapevole, organizzando due incontri pubblici fondamentali: uno nella zona di Val di Foro il 17 marzo e un secondo appuntamento a Bucchianico il 20 marzo. Tra gli ospiti confermati figurano Nicola Trifuoggi, già procuratore capo presso il tribunale di Pescara, Marcello Salerno proveniente dall'università di Bari e la parlamentare Daniela Torto.