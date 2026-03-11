Recinzioni tagliate e segnalazioni di sospetti | scatta l' allarme in una zona residenziale di Frosinone

Nella serata di ieri, il Questore di Frosinone ha ordinato l’intervento di numerosi agenti in una zona residenziale della città, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di persone sospette e di recinzioni danneggiate. Le operazioni hanno coinvolto forze dell’ordine che hanno monitorato l’area e controllato le segnalazioni di comportamenti sospetti. La presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata per garantire la sicurezza della zona.

Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha portato al fermo di uno straniero per cui sarà richiesto il foglio di via. I poliziotti hanno perlustrato una zona del capoluogo da cui erano arrivate segnalazioni su persone sospette e recinzioni di abitazioni danneggiate.