Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, si svolge una puntata dedicata alla realtà politica, con anticipazioni su ospiti e modalità di streaming. La trasmissione affronta temi legati alla politica internazionale e nazionale, coinvolgendo esperti del settore. La diretta viene trasmessa in streaming e vede la partecipazione di diversi protagonisti del mondo politico, pronti a discutere le questioni del momento.

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 11 marzo 2026. Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Questa sera in primo piano un approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia. Nel corso della serata, spazio anche alle comunicazioni alle Camere del Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Epstein Files: cosa emerge dai nuovi documenti

Altri aggiornamenti su Realpolitik tutto quello che c'è da...

Temi più discussi: Realpolitik: Puntata del 4 marzo Video; La Realpolitik della Juve: si riparte da Locatelli e McKennie, gente che ti offre quello che ha; Il caso Merz tra realpolitik e sottomissione; LA CRISI IRANIANA E IL DOMINIO DELLA TECNICA.

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggiRealpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in onda stasera, 4 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Le info ... tpi.it

Realpolitik – La strategia di TrumpROMA (ITALPRESS) - Donald Trump ha una strategia? E' il quesito che muove l'analisi dell'ambasciatore Giampiero Massolo nella nuova puntata della rubrica d ... italpress.com

Tommaso Labate vi aspetta in prima serata su #Rete4 con #Realpolitik - facebook.com facebook

@AngeloBonelli1 ospite a #RealPolitik, questa sera #11marzo, ore 22.00 su #Rete4 . Non mancare! x.com