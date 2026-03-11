Reale riunita | Carlo e William sfidano le proteste

Il 10 marzo 2026 si è svolta nell’Abbazia di Westminster la cerimonia del Commonwealth Day, alla quale hanno partecipato il re Carlo, la regina consorte Camilla, il principe William e la duchessa Kate. La presenza dei membri della famiglia reale è stata ufficializzata durante l’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi invitati e rappresentanti del Commonwealth. La cerimonia si è svolta senza incidenti o interruzioni.

Il 10 marzo 2026, nell’Abbazia di Westminster si è tenuta la cerimonia del Commonwealth Day con la presenza congiunta dei reali Carlo e Camilla insieme a William e Kate. L’evento ha segnato il primo raduno familiare pubblico della dinastia Windsor dopo l’arresto e il successivo rilascio dell’ex principe Andrea. L’appello all’unità lanciato dal sovrano nel suo discorso si è scontrato immediatamente con le proteste organizzate davanti alla cattedrale. Manifestanti del gruppo Republic hanno fatto sentire la loro voce contro il monarca, collegando la situazione attuale allo scandalo Epstein e alle accuse di coperture familiari. La Riunione Reale Dopo lo Scandalo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

