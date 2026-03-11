Ravenna | sconfitta ad Ascoli 5 punti di distacco dai

Il Ravenna è stato sconfitto ad Ascoli in una partita giocata al ‘Del Duca’. La squadra ospite ha concluso il match con una sconfitta netta, che ha portato il distacco tra le due formazioni a cinque punti. La sconfitta ha inciso sulla classifica del Ravenna, che ora si trova in una posizione più complicata in campionato.

Il Ravenna ha subito una sconfitta netta contro l’Ascoli, uscendo ridimensionato dalla trasferta al ‘Del Duca’. La squadra giallorossa si trova ora a cinque punti di distanza dal secondo posto, con lo sguardo già rivolto verso la possibilità di raggiungere i playoff. Il portiere Giacomo Poluzzi ha analizzato il match evidenziando come un episodio specifico abbia sbloccato la gara e condizionato l’esito finale. La stagione prosegue con una seconda trasferta consecutiva in programma per sabato alle 14:30, quando i rossoneri sfideranno la Torres a Sassari. Nonostante il ritardo nel campionato, la società non perde di valore grazie alla proprietà nuova e al progetto di crescita intrapreso sotto la guida dell’allenatore Mandorlini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

