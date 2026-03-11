Ravenna Musica Off | Maria Cristina Ceroni introduce all’ascolto del concerto di Arcadi Volodos
Sabato 14 marzo alle 16:30 presso gli Antichi Chiostri Francescani si terrà un evento dedicato alla musica, con l’introduzione al concerto di Arcadi Volodos, pianista russo che si esibirà mercoledì 18 marzo al Teatro Alighieri di Ravenna. La musicologa e didatta Maria Cristina Ceroni guiderà il pubblico attraverso il programma del concerto, offrendo un’anticipazione dell’evento musicale.
