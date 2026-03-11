Rassegna Passo a due sospesa al teatro Pirandello | salta l’incontro con Placido e Vincenti

La rassegna "Passo a due", in programma al teatro Pirandello, è stata sospesa per motivi organizzativi interni alla struttura. Lo comunica l'ufficio stampa del teatro precisando che l’appuntamento previsto nei prossimi giorni e tutti gli altri incontri inseriti nel cartellone sono rinviati a data. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Leggi anche: Rassegna “Una poltrona per due” con "Il giuoco delle parti" di Pirandello al Piccolo Teatro

Salute, parità e prevenzione delle discriminazioni: incontro al Teatro PirandelloSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa...

Tutti gli aggiornamenti su Rassegna Passo a due sospesa al teatro...

Temi più discussi: L'eredità di Armani in un passo a due alla fashion week milanese (di M. Labricciosa); Placido e il richiamo di Pirandello: l’attore e regista torna in città per raccontare Eterno visionario; Basket. Orasì, il tentativo di rimonta si ferma a due punti. Fabriano passa al PalaCosta; Rassegna: Serie A, mancano ancora due gare. Coppa Italia, al via le semifinali. Moto Gp, Bezzecchi leader al debutto.

Rassegna Passo a due sospesa al teatro Pirandello: salta l’incontro con Placido e VincentiLa rassegna Passo a due, in programma al teatro Pirandello, è stata sospesa per motivi organizzativi interni alla struttura. Lo comunica l'ufficio stampa del teatro precisando che l’appuntamento ... agrigentonotizie.it

La Scuola di Danza Passo a Due di Nicosia conquista il Trofeo del Festival della Coreografia del TirrenoDomenica 8 marzo è stata una giornata indimenticabile per la Scuola di Danza Passo a Due di Nicosia: i suoi 78 allievi hanno calcato il palcoscenico del Teatro ... telenicosia.it

RASSEGNA STAMPA 11 MARZO Buongiorno, segui il link per sfogliare le prime pagine dei quotidiani: https://www.sanmarinortv.sm/rassegna-stampa - facebook.com facebook

Presentato oggi il programma di Romagna in Fiore 2026 La rassegna diffusa del Ravenna Festival torna dall’1 al 24 maggio con 9 concerti nei paesaggi della Romagna: tra gli ospiti Niccolò Fabi, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Motta e Bandabardò. x.com