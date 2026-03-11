Rapsodie al pianoforte | Tecla Argentieri e Matteo Notarnicola in concerto

Sabato 14 marzo alle 19:00, l’Auditorium del Palazzo ANMIG ospiterà un concerto con i pianisti Tecla Argentieri e Matteo Notarnicola. L’evento fa parte della rassegna

Sabato 14 marzo alle ore 19:00, l’Auditorium del Palazzo ANMIG ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna, organizzata dall'associazione SEVEN ARTS, "Concerti di Primavera", quest’anno dedicata al grande repertorio per pianoforte a quattro mani.Protagonista della serata sarà il duo pianistico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

