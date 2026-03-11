Rapina di un orologio del valore di 250mila euro

La squadra mobile di Firenze ha arrestato un cittadino algerino di 31 anni, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di aver commesso una rapina aggravata, durante la quale è stato sottratto un orologio dal valore di 250 mila euro. L’operazione si è conclusa con l’arresto e l’applicazione delle misure previste dalla legge.

I falchi della squadra mobile di Firenze hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata nei confronti di un cittadino algerino di 31 anni. I fatti risalgono al 12 ottobre scorso, quando in Borgo Pinti un cittadino francese è stato rapinato.