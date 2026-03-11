Rapina da 2,5 milioni a corriere Apple | arrestati quattro sospetti in azione audace

Quattro persone sono state arrestate dopo aver messo a segno una rapina da 2,5 milioni di euro ai danni di un corriere Apple. L'episodio si è verificato in un'area urbana, dove i sospetti hanno agito con modalità che hanno attirato l'attenzione. La polizia ha individuato e fermato i membri della banda, specializzata in furti di prodotti tecnologici.

Castellammare di Stabia – Le forze dell'ordine hanno messo a segno un'importante operazione contro un gruppo criminale che si era reso responsabile di rapine mirate a dispositivi tecnologici. Nella mattinata del 10 marzo 2026, i carabinieri hanno arrestato quattro persone, accusate di rapina, sequestro di persona, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L'intervento è stato coordinato dalla Procura di Torre Annunziata. Le indagini, avviate nel settembre 2024, hanno permesso di ricostruire la...

