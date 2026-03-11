Raoul Bova protagonista dello spettacolo Il nuotatore di Auschwitz all' auditorium Sirena di Francavilla

Sabato 14 marzo alle 21 all’auditorium Sirena di Francavilla al Mare si svolgerà lo spettacolo “Il nuotatore di Auschwitz” con Raoul Bova protagonista. L’evento, diretto da Luca De Bei e prodotto dal Teatro Parioli di Roma, è stato già tutto esaurito diverse settimane prima. L’auditorium ospiterà questa rappresentazione che vede l’attore calcare il palco in un’area molto frequentata.

Sabato 14 marzo, alle ore 21, all’auditorium Sirena di Francavilla al Mare, già tutto esaurito da settimane, si terrà lo spettacolo “Il nuotatore di Auschwitz”, con Raoul Bova, per la regia di Luca De Bei e la produzione Teatro Parioli di Roma. La vicenda è ispirata alla vera storia di Alfred. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Raoul Bova al Teatro Orfeo con “il nuotatore di Auschwitz”In una data simbolica come la Giornata internazionale della donna, il Teatro Orfeo accoglie un appuntamento di forte impatto emotivo e civile:...

"Il gatto con gli stivali": spettacolo gratuito per famiglie all'auditorium Sirena di FrancavillaUno spettacolo gratuito per i più piccoli e per tutta la famiglia, domenica 15 marzo, alle ore 17, all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, dove...

