Rancore torna con l’album Tarek da colorare live a Roma e Milano

Rancore torna sulla scena musicale con il suo nuovo album intitolato Tarek da colorare. L'artista ha programmato due concerti dal vivo, uno a Roma e uno a Milano, per presentare il progetto ai suoi fan. L'album rappresenta un nuovo capitolo nel suo percorso artistico e sarà disponibile a partire dalle prossime settimane. I due eventi si terranno rispettivamente nella capitale e nel capoluogo lombardo.

Rancore annuncia il nuovo album Tarek da colorare, progetto che presenterà dal vivo a Roma e a Milano. Dopo aver esplorato le molteplici dimensioni dello Xenoverso, in cui realtà, immaginazione e futuro si intrecciano, Rancore viene catapultato nel grigiore della realtà e compie un nuovo passo nel suo viaggio, annunciando oggi il nuovo album Tarek da colorare (HermeticDjango Music ), in uscita venerdì 3 aprile. Dello Xenoverso non rimangono ricordi, ma solo un criptico messaggio. La storia arriva a un punto di rottura. In quel cosmo fatto di visioni, cronache dal futuro e personaggi sospesi tra realtà e immaginazione, il rapper ha spinto il racconto sempre più lontano dai confini del reale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

