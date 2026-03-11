Il rally torna in scena questo fine settimana con il tradizionale evento in Kenya, noto come ‘Safari’. Toyota si conferma ancora una volta l’unica protagonista tra le vetture in gara, mantenendo una presenza costante nel settore. La competizione si svolge nel territorio kenyota, attirando numerosi appassionati e partecipanti da diverse nazioni. La gara rappresenta un appuntamento fisso nel calendario delle corse rally in questa regione.

Il Rally torna protagonista questo fine settimana dopo una breve pausa con il tradizionale ‘Safari’ in Kenya. Dopo la neve di Montecarlo e della Svezia, i protagonisti si spostano in Africa per uno degli eventi più impegnativi e particolari dell’intera stagione agonistica. Toyota parte da favorita in quel di Nairobi. Il marchio giapponese è per ora il riferimento dopo i risultati degli ultimi due mesi grazie ad Oliver Solberg ed Elfyn Evans. L’ultimo citato è attualmente il leader della classifica generale grazie al secondo posto a Montecarlo ed il successo in Scandinavia. Solberg ed Evans saranno raggiunti nuovamente da Sébastien Ogier che come accaduto nel 2025 ha deciso di disertare il round svedese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rally, Toyota ancora unica protagonista anche in Kenya?

Articoli correlati

Rally, Solberg sarà protagonista in casa? Toyota cerca di confermarsi in SveziaDopo lo spettacolo del Rally di Montecarlo, il Mondiale 2026 continua con la tradizionale tappa in Svezia.

WRC 2026: il Rally Safari del Kenya in diretta TV con Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TVIl 2026 su Sky Sport e NOW significa ancora grande Rally con Sky che ha rinnovato i diritti del campionato FIA World Rally Championship (WRC): in...

Altri aggiornamenti su Rally Toyota ancora unica protagonista...

Argomenti discussi: Malta: bonus di 25mila euro per rinunciare alla patente, come funziona e perché.

Rally, Toyota ancora unica protagonista anche in Kenya?Il Rally torna protagonista questo fine settimana dopo una breve pausa con il tradizionale ‘Safari’ in Kenya. Dopo la neve di Montecarlo e della Svezia, i protagonisti si spostano in Africa per uno ... oasport.it

Safari Rally Kenya, tutto pronto per il terzo round del Wrc. Tutti a caccia del team Toyota Gazoo RacingNel continente africano fa tappa il terzo appuntamento del FIA World Rally Championship, il Safari Rally Kenya, in programma dal 12 al 15 marzo 2026. msn.com