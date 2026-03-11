Raffadali | centro scommesse chiuso 30 giorni per attività

Un centro scommesse a Raffadali è stato chiuso per trenta giorni dopo un controllo amministrativo effettuato dalla Polizia di Stato. La chiusura temporanea è stata decisa in seguito alle verifiche svolte presso l’esercizio. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle motivazioni o sulle irregolarità riscontrate è stato reso noto. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’autorità competente.

Un centro scommesse di Raffadali è stato chiuso per trenta giorni a seguito di un controllo amministrativo della Polizia di Stato. L’ispezione ha rivelato che, all’interno di un locale regolarmente autorizzato, si svolgeva anche attività abusiva per conto di un bookmaker privo di concessione statale. L’intervento è stato ordinato dal questore Tommaso Palumbo ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La misura mira a tutelare l’ordine pubblico e a ripristinare la corretta gestione delle attività autorizzate nel territorio agrigentino. Il doppio volto della licenza: quando il legale nasconde l’illegale. La vicenda di Raffadali non riguarda semplicemente una violazione isolata, ma evidenzia un meccanismo pericoloso in cui l’apparenza di legalità copre pratiche illecite. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raffadali: centro scommesse chiuso 30 giorni per attività Articoli correlati "Scommesse illegali in locale con licenza regolare", chiuso centro a Raffadali per 30 giorniUn centro di raccolta scommesse di Raffadali è stato chiuso per trenta giorni dopo un controllo amministrativo della Polizia di Stato. Catania, via Palermo, centro scommesse chiuso per 7 giorni: troppi pregiudicati tra i clientiNel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno rilevato la presenza reiterata all’interno del locale di persone già note alle forze dell’ordine,... Contenuti utili per approfondire Raffadali centro scommesse chiuso 30... Scommesse illegali, chiuso per 30 giorni un centro di raccolta a RaffadaliUn centro di scommesse di Raffadali è stato chiuso per trenta giorni dopo un controllo amministrativo della polizia di Stato. Il provvedimento di sospensione ... agrigento.gds.it Raffadali, chiuso centro scommesse per attività abusivaIl Questore della Provincia di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo ha adottato, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un provvedimento di sospensione dell’attività relat ... grandangoloagrigento.it