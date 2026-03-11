Nel reparto di ginecologia, l’atmosfera è tesa mentre Rocío Muñoz Morales, che interpreta Martina, si avvicina al parto. La scena si svolge in un ambiente affollato e movimentato, con medici e ostetriche che si preparano all’arrivo del bambino. L’attenzione è concentrata sul momento imminente, tra emozioni e ansie di chi si trova lì.

Dietro il sipario si nasconde un reparto di ginecologia. La situazione è concitata, perché Rocío Muñoz Morales, che interpreta Martina, sta per partorire. Accanto a lei c’è l’ostetrico, Gabriele Pignotta (che ha scritto e diretto lo spettacolo). E un uomo, Giorgio Lupano, che potrebbe essere marito, fratello o compagno. Ma è un "amico speciale", a cui Martina ha nascosto di essere incinta. Così Pignotta porta in scena le insicurezze e le fragilità di una generazione che ha paura di definirsi, di legarsi, di rimanere. E preferisce omettere, lasciare in sospeso. "Viviamo in un tempo che concede di scappare dai problemi, dalle difficoltà, dai momenti in cui invece bisognerebbe fermarsi, calmarsi, guardarsi negli occhi e cercare di risolvere – racconta la protagonista –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Racconto le paure di chi diventa madre"

