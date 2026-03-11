Nella libreria ’Qb’ di piazza Pacciardi a Grosseto si tiene oggi alle 17.30 l’evento ’Racconta un vinile’. L’appuntamento prevede la presentazione e la discussione di dischi in vinile, coinvolgendo appassionati e collezionisti del settore. L’iniziativa si svolge in un ambiente dedicato alla musica e alla cultura, offrendo uno spazio di confronto tra i partecipanti.

Torna ’ Racconta un vinile ’ nella libreria ’Qb’, in piazza Pacciardi, a Grosseto. Oggi alle 17.30 Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani ospitano Alessandro Camaiti e Alessandro Pierini per parlare dell’album ’ Pictures at an Exhibition ’ del gruppo progressive rock britannico ’ Emerson, Lake & Palmer ’. Il terzo album del gruppo fu pubblicato nel 1971 ed è il loro primo disco dal vivo. Fu registrato in concerto alla Newcastle City Hall, il 26 marzo 1971 e consiste per buona parte nella rielaborazione in chiave rock di alcuni brani dall’omonima composizione pianistica del 1874 di Modest Mussorgsky. Le parti firmate dall’autore russo sono inframmezzate a composizioni originali del trio, proposte in forma di variazioni sui temi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una selezione di notizie su 'Racconta un vinile' nella libreria 'Qb'

