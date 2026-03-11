In una serata sono stati raccolti oltre 50.000 euro destinati all’Ail, con l’obiettivo di finanziare il Centro trapianti allogenico e la Casa Ail. Questi fondi andranno a sostenere la creazione di spazi vicino all’ospedale, pensati per accogliere i pazienti durante il percorso delle cure. La somma è stata ottenuta grazie alla generosità dei donatori.

Oltre 50mila euro raccolti in una sera, da destinare ad Ail per realizzare il Centro trapianto allogenico e Casa Ail, che ospiterà i pazienti in spazi vicini all’ospedale per supportarli nel percorso delle cure. È il risultato della serata di gala tenutasi lo scorso sabato al Palace Hotel di Milano Marittima per supportare un progetto ambizioso e vitale, avviato grazie al generoso lascito del benefattore Walter Ottone Ghinassi e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e da La Cassa Ravenna. La serata ha unito cucina, arte e musica, grazie alle note dell’orchestra Fondazione Luciano Pavarotti. Che, con la guida del direttore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolti 50mila euro per il Centro trapianti

Articoli correlati

Il cuore di Sanremo per il Gaslini: raccolti 50mila euro con i fiori in beneficenzaIl ranuncolo “Giannina”, creato per sostenere il progetto del Nuovo Ospedale Gaslini durante il Festival di Sanremo, ha permesso di raccogliere...

Progetto "Senza Catene" per il reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti, raccolti 50mila euro dall'Arcidiocesi di CataniaÈ tempo di tracciare bilanci, valutare le ricadute concrete sul territorio e fornire prospettive per il progetto "Senza Catene", un'opera segno del...

Una raccolta di contenuti su Raccolti 50mila

Temi più discussi: Raccolti 50mila euro per il Centro trapianti; Nuovo Gaslini, successo per la raccolta fondi a Sanremo: 50mila euro grazie al ranuncolo Giannina; Sanremo, con ranuncolo 'Giannina' raccolti 50 mila euro per il Gaslini; Solidarietà, grande musica e un'asta benefica: raccolti oltre 50mila euro per il nuovo Centro Trapianti e Casa AIL a Ravenna.

Solidarietà, grande musica e un’asta benefica: raccolti oltre 50mila euro per il nuovo Centro Trapianti e Casa AIL a RavennaUna serata di solidarietà, musica e alta cucina che ha unito il territorio per una causa importante. Sabato 7 marzo al Palace Hotel di Milano Marittima Raccolti oltre 50mila euro a sostegno della real ... ravennanotizie.it

Sanremo premia il Gaslini: raccolti 50 mila euro al FestivalSuccesso per il Gaslini a Sanremo 2026: raccolti 50 mila euro per il nuovo ospedale pediatrico di Genova grazie al ranuncolo Giannina e alla solidarietà dei big. ligurianotizie.it

Solidarietà, grande musica e un’asta benefica: raccolti oltre 50mila euro per il nuovo Centro Trapianti e Casa AIL a Ravenna facebook