Le famiglie Seragnoli e Piccolomini sono state coinvolte in lavori di manutenzione e conservazione delle aree di Borgo d’Asso e Lucignanello Bandini. Secondo le fonti, il tessuto urbano di entrambi i luoghi risulta integro, senza alterazioni significative, grazie alla cura e alla sensibilità dei proprietari. Nessuna modifica strutturale o danno evidente sono stati segnalati nelle zone interessate.

"Qui sembra tutto intatto perché le famiglie Seragnoli, per Borgo d’Asso, e Piccolomini, per Lucignanello Bandini, hanno lavorato bene, senza stravolgere i luoghi: Lucignano d’Asso non è stato saccheggiato, dilaniato, siamo fortunati ad aver trovato proprietari illuminati e visionari". Il giudizio non è di poco conto perché viene espresso da un architetto che è anche componente della famiglia Giannetti, forse la più rappresentativa di questo ultimo scorcio di storia del borgo, creato come castello fortificato in epoca medievale. Michele, poco più che sessantenne, insieme al fratello Emanuele, 68 anni, scultore e docente d’arte, viveva a Lucignano alla fine degli anni ’60, quando la comunità era composta da oltre duecento persone; Emanuele ha anche frequentato le scuole elementari a due passi da casa, poi è iniziato lo spopolamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Qui è tutto integro, il tessuto urbano non è stato stravolto"

Articoli correlati

A Messina incontro tecnico per ripensare il tessuto urbano e rilanciare le aree degradateA Messina si è svolto un incontro tecnico di alto livello presso la sede dell’IACP, con l’obiettivo di riorganizzare il percorso di risanamento...

Leggi anche: Ravenna espande i supermercati: 25m² in 10 anni, crescita del 100% nel tessuto urbano

Tutto quello che riguarda Qui è tutto integro il tessuto urbano...

Discussioni sull' argomento Qui è tutto integro, il tessuto urbano non è stato stravolto; Morte di Domenico Caliendo, autopsia con 25 esperti: Cuore non lesionato; Iran, Conte: rischiamo rotolare in guerra, Italia doveva fare come Sanchez; Non solo Paz Douvikas la certezza di Fabregas Con lui i gol sono in cassaforte.

TUTTO QUITUTTO QUI è un invito a esplorare uno spazio di contatto tra differenze, dove la condivisione di sguardi e intenzioni genera nuove architetture di senso. Non una verità univoca, ma un insieme di ... exibart.com

Ecco, la preoccupazione di Cristoforo Colombo, osservate qui, come è disperato, tutti vogliono il suo dito mignolo, il poverino, non sa più che fare!! Ecco una delle più rinomate curiosità di Torino, l'altorilievo del busto del più famoso navigatore di tutti i tempi. L - facebook.com facebook

Purtroppo siamo molto oltre il problema della separazione delle carriere qui e’ la separazione della Magistratura dalla cultura e dalla storia (livello liceale), la qualcosa rappresenta un problema insanabile. x.com