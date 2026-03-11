Questa riforma non nasce contro qualcuno ma per rafforzare l’equilibrio tra i poteri dello Stato

Lunedì sera a Carpaneto si è tenuto un incontro pubblico nella Sala Bot, dedicato alle ragioni del Sì alla riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e un forte interesse tra i presenti, che hanno ascoltato le spiegazioni sul progetto di riforma. La discussione si è concentrata sull’obiettivo di rafforzare l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

