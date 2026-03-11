quelle camminate di notte in compagnia di celati

Un tuffo in un tempo stralunato e nebbioso, solitario e melanconico dentro al quale Celati issò una letteratura ironica e dolcissima, colta, contemporanea e classicissima. L’amicizia prende avvio dagli anni Ottanta in maniera un po’ scorbutica, come era nel modo timido di Celati, per poi aprirsi a lunghe notti di camminate e di discorsi. Quel dialogare tra amici che arriva al mattino e che non pretende il senso di una pratica compiuta o di una direzione obbligata, ma solo quello della riflessione che diviene scoperta continua di sé e dell’altro. E sembra di vedere quella voce della luna tanto felliniana quanto di Cavazzoni - perché dal suo «Il poema dei lunatici» fu tratta la sceneggiatura - in quel dinoccolato tirare tardi, mai fuori misura, ma sempre smisurato nel suo sussurrare continuo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

