A ottobre, Lucignano d’Asso entra in letargo, lasciando solo un abitante nel suo paese. Situato nel comune di Montalcino, questo borgo si distingue per la sua popolazione ridotta a una sola persona. Mentre Shanghai conta più di 25 milioni di abitanti, Lucignano d’Asso si presenta come un esempio di isolamento, con un residente che vive in totale solitudine.

Lucignano d’Asso (Montalcino), 11 marzo 2026 – Shanghai ha oltre 25 milioni di abitanti, Lucignano d’Asso ne ha uno, di abitanti. E l’unica persona che vive nel piccolissimo centro abitato, divinamente posizionato tra la Val d’Orcia e le Crete Senesi, è nata, è cresciuta, si è laureata nella megalopoli cinese. Sembra che il mondo, in questo momento dominato dal caos, si sia divertito a scrivere una favola tanto paradossale quanto perfetta, tendendo un incredibile elastico, lungo oltre novemila chilometri, tra una delle città più popolose del globo e il borgo che meno di così non può essere abitato. Quali sono i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di Primavera 2026 La solitudine di Yiyun. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quel paese ha un’unica abitante: la favola di Lucignano d’Asso, che a ottobre va in letargo

