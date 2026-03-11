Quel Moro è un tesoro

Ravenna avvia i lavori di restauro sul famoso Moro di Venezia, un'opera che negli anni era stata trascurata. Dopo un periodo di inattività, il monumento verrà sottoposto a interventi per riportarlo all'aspetto originale. La città si impegna a valorizzare nuovamente questa statua storica, simbolo di Ravenna e della sua tradizione. I lavori sono stati annunciati e sono in fase di pianificazione.

Era stato un po' trascurato, ma finalmente tornerà bello come un tempo: finalmente Ravenna si rimbocca le maniche per restaurare il Moro di Venezia. La bellissima imbarcazione, simbolo della vela italiana, ora è in mostra all'aperto nella darsena della città romagnola, alle spalle della stazione ferroviaria, vicino al grande canale che dal mare arriva tra le case. Una posizione sicuramente nobile - e visibilissima - che la ospita da alcuni anni. Purtroppo lo scorrere del tempo ha avuto riflessi sulla barca, che è sembrata quasi abbandonata e lasciata a sé stessa, poco valorizzata nonostante sia stata un'eccellenza italiana. Ora, l'Autorità... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

