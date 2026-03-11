Quanto pesa Wesley | numeri di un futuro lontano da Roma?

Durante la recente partita a Marassi, la Roma di Gasperini ha subito una sconfitta che ha messo in evidenza il peso di alcuni giocatori nel suo rendimento. Tra questi, Wesley si è distinto per la sua performance e il suo contributo in campo, portando alla luce quanto il suo ruolo possa influenzare le sorti della squadra nel prossimo futuro.

I numeri di Wesley spiegano bene perché l'esterno brasiliano è diventato in poco tempo una pedina fondamentale dello scacchiere di Gasperini. Nella sconfitta di Marassi la Roma di Gasperini ha forse compreso, una volta per tutte, quanto il suo destino dipenda da alcuni giocatori. Oltre le assenze per infortunio di Dybala e Soulé, il tecnico ha infatti dovuto rinunciare anche a Wesley, squalificato per somma di ammonizioni. Senza il brasiliano, la Roma ha dimostrato di reggere molto poco il ritmo della partita, subendo così l'intensità della squadra di De Rossi.