Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia viene determinato dal PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il costo all’ingrosso dell’energia nel paese. Questo valore viene aggiornato regolarmente e rappresenta il punto di riferimento principale per le transazioni di energia all’interno del mercato. Le variazioni di questo prezzo influenzano direttamente le tariffe applicate ai consumatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell'energia scambiata ogni giorno sulla borsa elettrica italiana. Analizzando i dati più recenti, il PUN ha mostrato una notevole volatilità negli ultimi mesi, riflettendo le dinamiche internazionali e le condizioni di mercato. Al 11 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,1478 €kWh (147,78 €MWh), in crescita rispetto ai valori medi dei mesi precedenti. Nel corso delle ultime settimane, il prezzo ha oscillato tra minimi di circa 0,0511 €kWh (51,10 €MWh) e massimi che hanno superato 0,1685 €kWh (168,54 €MWh).

