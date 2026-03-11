Quanto contano famiglia e contesto socio-economico nei risultati Invalsi? Famiglia scuola e territorio sono i livelli di influenza

Il Rapporto INVALSI 2025 analizza i fattori che influenzano i risultati scolastici, evidenziando che famiglia, scuola e territorio contribuiscono in modo diverso al rendimento degli studenti. I dati mostrano come il contesto socio-economico e familiare abbiano un ruolo significativo, oltre alle attività scolastiche. La ricerca sottolinea che il successo scolastico non è determinato solo dall’impegno personale degli studenti, ma anche da vari elementi esterni.

Il Rapporto INVALSI 2025 evidenzia come il rendimento scolastico non dipenda soltanto dall'attività didattica o dall'impegno individuale degli studenti. Le analisi condotte dall'Istituto mostrano che il contesto socio-economico e culturale di provenienza continua a esercitare un'influenza significativa sugli apprendimenti, già a partire dalla scuola primaria.