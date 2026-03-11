Due pubblici ministeri sono al centro dell’attenzione per alcune amnesie riguardanti i disastri giudiziari di cui sono stati protagonisti. La memoria collettiva si concentra sui loro ruoli e sulle responsabilità in procedimenti giudiziari e in eventi che hanno coinvolto la magistratura. Le vicende sono state oggetto di discussione pubblica, senza che siano stati ancora chiariti tutti i dettagli.

La memoria a breve termine ci farà ricordare che magistrati come Nicola Gratteri e Antonino Di Matteo (detto Nino) di recente hanno detto delle sciocchezze su chi voterà "Si" al referendum, il primo parlando di "indagati, imputati, massoni deviati e centri di potere" e il secondo associandoli a "grandi architetti del sistema corruttivo e mafiosi", infine legando il voto favorevole alla Riforma alla solita delegittimazione della magistratura. E molti ricorderanno di aver pensato: ma che belle personcine, che sinceri democratici questi due, chissà che danni potrebbero fare nel loro lavoro. Dimenticando che li hanno già fatti. Perché la memoria, quella a breve termine, tende a offuscare quella a lungo termine, che è roba da impallinati o da addetti ai lavori come noi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quante amnesie sui disastri di quei due Pm

Articoli correlati

Il conto dei disastri in Italia e la giustizia: quei processi infiniti tra “imprevedibili fatalità” e prevenzione (che non c’è)Roma, 21 febbraio 2026 - Morti, risarcimenti, danni: è da brividi il conto dei disastri in Italia, dal Vajont a Rigopiano a Niscemi (quest’ultimo...

“Orrore puro”. Mamma uccide i due figli: “Sui corpicini quei segni terribili”Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Lakewood Ranch, in Florida, dove una madre di 44 anni e i suoi due figli, di 14 e 11 anni, sono...