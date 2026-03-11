Un magistrato della famiglia in servizio nel bosco si è trovato sotto protezione a causa di toni aggressivi ricevuti. Durante un procedimento legale, il giudice ha espresso dubbi sulla responsabilità dei genitori nel prendere decisioni sui figli. La magistrata coinvolta ha riferito di aver ricevuto insulti e minacce durante le sue attività. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

Ci sarebbero gli attacchi e le minacce ricevute sui social nei mesi scorsi dietro la decisione di innalzare la vigilanza nei confronti della presidente (in scadenza di incarico) del tribunale dei minori dell’Aquila, Cecilia Angrisano, che aveva già una protezione per via del ruolo. La notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, è stata confermata da fonti qualificate. La toga era finita nell’occhio del ciclone in seguito all’ordinanza con cui dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei coniugi Trevallion, la cosiddetta «famiglia del bosco», e il conseguente allontanamento, nel novembre scorso, dei tre figli in una casa famiglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

Quando il giudice diceva: «Sicuri che siano i genitori a dover decidere sui figli?»

