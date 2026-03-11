quali lezioni dal golfo per le forze aeree occidentali parla il gen goretti

Il generale Goretti analizza le prime fasi del conflitto nel Golfo, sottolineando che il confronto ha messo in luce importanti cambiamenti nelle tattiche e nelle operazioni aeree. Che il conflitto duri poche settimane o più a lungo, queste evoluzioni sono state evidenti fin dai primi giorni. Le Forze aeree occidentali stanno osservando con attenzione queste trasformazioni per adattare le proprie strategie.

