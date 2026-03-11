Quali aiuti per l’energia? L’Italia distribuisce bene ma compra caro

Le autorità di Pune e di altre città indiane hanno vietato l’uso del gas per le cremazioni, secondo quanto riporta il Times of India. Nel frattempo, in Italia, il governo ha distribuito aiuti per l’energia, ma il paese continua a pagare prezzi elevati per le importazioni di gas e altri combustibili. La situazione evidenzia differenze nelle politiche e nei costi tra i due paesi.

Roma. Le autorità di Pune e di altre città hanno proibito che si usi il gas per le cremazioni, scrive il Times of India. La Corea del sud ha imposto un tetto ai prezzi, per la prima volta in 30 anni, come aveva già fatto la Spagna subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il Pakistan ha deciso di bloccare il gasolio, la fonte più usata, lasciando che la benzina aumenti del 20 per cento. L'impennata dei prezzi di oil&gas ha messo in moto una corsa forsennata e anche dissennata in tutto il mondo. Ad Hanoi comincia a scarseggiare la benzina. La Cina ha blindato le sue consistenti riserve. Il Giappone sta valutando insieme agli altri paesi del...