Qatar allarme missili in tv durante… la Champions League

Durante la serata di martedì 10 marzo, in Qatar è stato segnalato un allarme missili trasmesso in diretta televisiva mentre si stava disputando una partita di Champions League. La comunicazione ha generato preoccupazione tra gli spettatori e le autorità locali. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sui dettagli dell’incidente o sulle eventuali conseguenze. La situazione rimane sotto osservazione.

(Adnkronos) – Allarme missili in Qatar durante. la Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, negli studi di Bein Sports è suonato l'allarme antimissili, figlio della continua rappresaglia dell'Iran dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele, su tutti i telefoni delle persone presenti per commentare l'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. È successo tutto in diretta. Mentre giornalisti e ospiti stavano parlando dei risultati maturati al termine delle sfide di Champions, i discorsi sono stati interrotti dal suono dei dispositivi, creando qualche momento di panico generale. Il tutto è stato spiegato in diretta agli spettatori, con la situazione che è poi tornata alla normalità e si è potuto quindi tornare a parlare di calcio.