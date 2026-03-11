Pugni a Trieste | lite in sala giochi finisce in aggressione

Durante una serata in Piazza Carlo Goldoni a Trieste, due cittadini stranieri coinvolti in una discussione durante il gioco si sono improvvisamente aggrediti, passando dai colpi verbali a quelli fisici. La lite, nata in una sala giochi, è finita con un episodio di violenza che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione su eventuali feriti o denunce.

Una serata di gioco in Piazza Carlo Goldoni si è trasformata in un’aggressione fisica tra due cittadini stranieri. L’intervento dei Carabinieri ha portato all’identificazione dell’autore delle percosse, che era tornato nella sala giochi per recuperare le chiavi di casa. L’incidente è avvenuto martedì 10 marzo 2026 verso le 20:00, nel cuore della Barriera Vecchia e Città Vecchia di Trieste. Due persone, entrambe definite come straniere dalle fonti, hanno litigato a causa di una perdita di denaro alle macchinette dell’Eurobet. La lite è degenerata in uno scontro fisico con scambi di pugni. L’esplosione di violenza al centro storico. Il conflitto scoppiò improvvisamente dopo che uno dei due uomini subì una cospicua perdita economica durante la sessione di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

