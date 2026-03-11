In Puglia sono stati approvati tredici progetti per opere idriche storiche, con un investimento complessivo di 430 milioni di euro. La maggior parte delle risorse proviene da fondi europei, destinati a interventi che riguardano il settore idrico regionale. Questi progetti rappresentano una fase importante per il miglioramento delle infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua nella regione.

La Puglia sta per vivere una svolta storica nel settore idrico con l’approvazione di tredici grandi progetti da 430 milioni di euro, finanziati in larga parte da fondi europei. Questa massiccia iniezione di capitali promette di risolvere decenni di carenze infrastrutturali, partendo dalla primavera del prossimo anno e coinvolgendo aree chiave come il Foggiano, il Gargano e le coste del Salento. L’annuncio, arrivato a inizio marzo 2026, segna il passaggio da una gestione emergenziale basata sugli autobotti a un sistema integrato e sostenibile. Non si tratta solo di riparare tubi rotti, ma di costruire un nuovo assetto idrico che garantisca acqua potabile stabile e gestisca correttamente i reflui in zone ad alta densità turistica o agricola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: 430 milioni per 13 opere idriche storiche

Articoli correlati

Infrastrutture idriche e fognarie, 430 milioni per 13 grandi progetti: grossi interventi nel FoggianoSono stati presentati nella giornata di ieri, 10 marzo, i tredici progetti strategici per il servizio idrico integrato della Puglia.

Il bilancio si sblocca. Niente tagli ai servizi. Opere per 13 milioniIl consiglio comunale di Varese ha approvato il bilancio di previsione dopo uno stallo durato diversi giorni, causato dai duemila emendamenti...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Puglia 430 milioni per 13 opere idriche...

Temi più discussi: UNITI PER L’ACQUA: l’Europa investe sulla sicurezza idrica della Puglia; Bari: oggi Uniti per l’acqua; Iscrizioni, i licei restano i più scelti; Trulli e masserie finanziati con fondi europei, la Regione Puglia blocca gli incentivi: esplode il caso delle seconde case di lusso.

Puglia, 430 milioni per l’acqua: depuratori, acquedotti e nuove reti idriche in 13 progetti strategiciLa Regione Puglia mette in campo un piano da 430 milioni di euro per rafforzare il servizio idrico integrato e migliorare la gestione della risorsa acqua su tutto il territorio. Si tratta di 13 ... immediato.net

In Puglia arrivano le reti intelligenti dell'acqua: il piano per battere la siccità, 13 opere per 430 milioniTredici progetti del valore di 430 milioni di euro per potenziare il servizio idrico in Puglia e, allo stesso tempo, combattere la siccità con il recupero di acqua che oggi si perde. quotidianodipuglia.it

Puglia, alla scoperta dei dintorni di #Lecce, tra soggiorni slow, piscine romane, tavole di famiglia e calette sulla costa del Salento https://vogueitalia.visitlink.me/WUjHL- - facebook.com facebook

Cina, l'export dalla Puglia raggiunge quota 130 milioni: «Una Regione vista come dinamica» x.com