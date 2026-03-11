Mercoledì 11 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Psg e Chelsea, valida per gli ottavi di finale della Champions League. La sfida si svolge in Francia e sarà trasmessa in chiaro. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le due squadre scenderanno in campo per affrontarsi in questa fase della competizione europea.

Mercoledì 11 marzo 2026 alle 21:00 si accende la Champions League con lo scontro diretto tra Psg e Chelsea, valido per gli ottavi di finale. La sfida vedrà affrontarsi due formazioni guidate rispettivamente da Luis Enrique e Rosenior, in una gara che deciderà chi passa al turno successivo. Il pubblico potrà seguire l’incontro sia in chiaro su TV8 che a pagamento tramite Go e Now. L’atmosfera nel Parco dei Principi sarà carica di aspettative, dato che i parigini arrivano freschi dalla vittoria contro il Monaco nei playoff, mentre i Blues hanno ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi grazie al sesto posto nella fase a gironi della competizione europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Psg-Chelsea: formazioni, orario e dove vederla in chiaro

Articoli correlati

PSG-Chelsea, dove vederla in TV in chiaro e streaming: orario e formazioni della partita di ChampionsAl Parco dei Prinicipi si gioca (ore 21) l'andata degli ottavi di Champions tra le squadre di Luis Enrique e Rosenior.

Leggi anche: Psg-Flamengo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Last 4 PSG -Chelsea #football #viralvideo #soccer #fyp #psg #chelsea

Tutto quello che riguarda Psg Chelsea formazioni orario e dove...

Temi più discussi: Champions League, oggi Psg-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla (anche in chiaro); Dove vedere PSG-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere PSG-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni; PSG-Chelsea, dove vederla in TV in chiaro e streaming: orario e formazioni della partita di Champions.

Champions League, oggi Psg-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla (anche in chiaro)Il big match di Champions tra Chelsea e Psg sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport (canale 202 e 252). La partita sarà visibile anche gratis e in chiaro su TV8, canale 8 del Digitale Terrestre. La ... sassarinotizie.com

Psg-Chelsea, le probabili formazioni dell'andata degli ottavi di ChampionsPer l'andata degli ottavi di Champions, alle ore 21 di mercoledì 11 marzo super sfida al Parco dei Principi tra il Psg campione d'Europa e il Chelsea vincitore del Mondiale per club proprio in finale ... sport.sky.it

PSG-Chelsea, le probabili formazioni dell'andata degli ottavi di Champions #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com

Una carriera incredibile, piena di gol spettacolari Fabio Quagliarella la ripercorre con noi Aneddoti e curiosità non mancano #Tv8ChampionsNight vi aspetta domani dalle 20:20 con la sfida tra PSG e Chelsea LIVE - facebook.com facebook