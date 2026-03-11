Prova a sedare una rissa finisce intossicato dallo spray al peperoncino

I carabinieri di Bologna sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri, martedì 10 marzo, per soccorrere un uomo di trent’anni che era stato aggredito con spray al peperoncino mentre tentava di calmare una rissa all’interno di un autobus. L’uomo ha poi accusato un’intossicazione a causa dello spray. L’intervento dei militari ha concluso con l’identificazione di alcuni coinvolti nella lite.

I carabinieri di Bologna sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri, martedì 10 marzo, per soccorrere un uomo di trent'anni aggredito con lo spray al peperoncino mentre cercava di sedare una lite all'interno di un autobus.È successo in Bolognina.

