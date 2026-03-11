I lavori sulla rete idrica continuano in via Pecorina e in via Variante Cisa, con un investimento di oltre 1,2 milioni di euro. L’intervento prevede la sostituzione delle condotte esistenti per migliorare il sistema di distribuzione dell’acqua. Lavori in corso per aggiornare l’infrastruttura idrica in queste due vie della città.

Un investimento di oltre 1 milione e 200 mila euro quello che porterà alla sostituzione delle condotte idriche in via Pecorina e in via Variante Cisa. Gli interventi, attualmente in corso e finalizzati al rinnovamento della rete idrica, gestiti da Acam Acque, sono finanziati con fondi dell’Unione europea erogati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel dettaglio i lavori, che saranno terminati entro metà maggio come previsto dal crono-programma, consisteranno nella sostituzione di un chilometro e 600 metri di condotte di adduzione e di distribuzione, a servizio della città, con nuove tubazioni che garantiranno maggiore resistenza, affidabilità e durata nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proseguono i lavori sulla rete idrica in via Pecorina e Variante Cisa

Articoli correlati

Variante Cisa, lavori alla rete idrica. Scattano le modifiche alla viabilitàSarzana, 14 gennaio 2026 – Hanno preso il via ieri mattina i lavori di scavo propedeutici alla sostituzione della rete idrica che stanno interessando...

Hera, proseguono i lavori sulla rete fognaria in via CagnonaProsegue secondo la tabella di marcia il primo stralcio dei lavori, iniziati il 5 novembre scorso, di risanamento del collettore di fognatura nera in...

Approfondimenti e contenuti su Variante Cisa

Argomenti discussi: Proseguono i lavori sulla rete idrica in via Pecorina e Variante Cisa; In Via Pecorina e Variante Cisa a Sarzana proseguono i lavori di Acam Acque per il rinnovamento della rete idrica.

In Via Pecorina e Variante Cisa a Sarzana proseguono i lavori di Acam Acque per il rinnovamento della rete idricaIn Via Pecorina e Variante Cisa a Sarzana proseguono i lavori di Acam Acque per il rinnovamento della rete idrica ... msn.com