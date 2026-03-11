Prosegue la striscia di vittorie casalinghe del Centro Tecnico BM Arezzo
Il Centro Tecnico Bm Scuola Basket Arezzo conquista la sesta vittoria casalinga consecutiva al Palasport Estra, battendo il Crt Group Borgomanero. La squadra mantiene così il suo percorso positivo, continuando a ottenere successi davanti al proprio pubblico. La partita si conclude con un risultato favorevole per i padroni di casa, che consolidano la loro serie di vittorie in casa.
Nuovo successo per il Centro Tecnico Bm Scuola Basket Arezzo che al Palasport Estra centra la sesta vittoria casalinga consecutiva superando il Crt Group Borgomanero. Partono bene gli ospiti che si prendono qualche lunghezza di vantaggio nella prima metà del primo quarto, poi è una tripla di.
La capolista Note di Siena Mens Sana non fa sconti al Centro Tecnico BM ArezzoArezzo, 1 marzo 2026 – La capolista Note di Siena Mens Sana non fa sconti al Centro Tecnico BM Arezzo.
