Pronostico e quote Novak Djokovic – Jack Draper Indian Wells 12-03-2026

Nella notte tra mercoledì e giovedì, Novak Djokovic e Jack Draper si sfideranno per determinare chi avanzerà ai quarti di finale a Indian Wells. La partita rappresenta un momento importante del torneo, con entrambi i tennisti pronti a scendere in campo per ottenere la vittoria e proseguire la competizione. Le quote e le previsioni sono già state pubblicate in vista di questo incontro.

Novak Djokovic e Jack Draper si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale nella notte italiana tra mercoledì e giovedì. La difesa del titolo da parte del britannico è iniziata bene contro Roberto Bautista-Agut ed è proseguita meglio contro Francesco Cerundolo, con una vittoria netta che ci ha sorpreso. Qui l'asticella si alza ancora, visto.