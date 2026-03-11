Pronostico Celje-AEK | anno nuovo vita nuova

Il match tra Celje e AEK si svolge negli ottavi di finale di Conference League. La partita riguarda le squadre che si sono incontrate all'inizio della competizione lo scorso anno e si gioca in un contesto di eliminazione diretta. La sfida sarà visibile su alcune piattaforme di streaming e canali televisivi dedicati, con probabili formazioni che si preparano a scendere in campo.

Celje-AEK è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Si sono affrontate lo scorso anno Celje e AEK nella prima fase di questa Conference League. E per i grechi ospiti è stata la prima sconfitta contro formazioni slovene nella propria storia. Ma stavolta, le cose, in questo ottavo di finale, dovrebbero andare in maniera totalmente diversa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Allora la formazione ospite attraversava un momento di forma particolare, con diversi match buttati all’aria senza capire nemmeno come. Il 3-1 del Celje, che nonostante tutto non aveva permesso ai padroni di casa di superare direttamente il turno, era stato un risultato impronosticabile per tutti, una situazione davvero inusuale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Celje-AEK: anno nuovo vita nuova Articoli correlati Pronostico Celje-Shelbourne: non può finire cosìCelje-Shelbourne è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili... Pronostico Celje-Drita: non succede da tredici gareLa bella vittoria in trasferta della scorsa settimana – tre a uno il finale per il Celje – mette ovviamente in discesa il discorso qualificazione per... Tutto quello che riguarda Pronostico Celje Discussioni sull' argomento Pronostico Celje vs AEK Athens FC – 12 Marzo 2026; Pronostico Sigma Olomouc vs FSV Mainz 05 – 12 Marzo 2026; Pronostico Fiorentina vs Raków Cz?stochowa – 12 Marzo 2026; Pronostico NK Celje-AEK Atene 12 Marzo: Andata Ottavi Conference League.