Pronostico Bodø Glimt-Sporting CP | la favola giallonera può continuare

Mercoledì alle 21:00 si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra BodøGlimt e Sporting CP. La partita si svolge allo stadio di Bodø e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono le scelte dei tecnici. I due team affrontano questa sfida con obiettivi diversi, ma entrambi vogliono ottenere un risultato positivo.

BodøGlimt-Sporting CP è una partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nel giro di pochi anni il BodøGlimt è diventato una bellissima realtà del calcio europeo. Da squadra semisconosciuta, i norvegesi si sono fatti notare facendo molto bene in tutte le competizioni continentali che hanno avuto l'opportunità di giocare. Tutto ciò grazie ad un progetto sostenibile e ad un'idea di gioco ben precisa portata avanti da un allenatore, Kjetil Knutsen, che siede su quella panchina addirittura dal 2018.