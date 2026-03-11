Pronostico AZ Alkmaar-Sparta Praga | il dato che ci dice il finale

AZ Alkmaar e Sparta Praga si sfidano negli ottavi di finale della Conference League, in una partita inedita tra le due squadre. La gara si svolgerà in uno stadio ancora da definire e sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio, mentre i tifosi attendono con interesse il fischio d’inizio.

AZ Alkmaar-Sparta Praga è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Si affrontano per la prima volta nella loro storia queste due formazioni. Ma c'è un dato, che riguarda entrambe, che sicuramente ci potrebbe aiutare a centrare il finale di questa partita d'andata degli ottavo di finale di Conference League. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I padroni di casa olandesi – che stanno vivendo un buon momento di forma con tre vittorie nelle ultime cinque e che hanno messo in difficoltà il PSV nello scorso weekend – nelle ultime otto partite giocate contro formazioni della Repubblica Ceca non hanno mai perso.