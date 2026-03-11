Programmi scolastici obsoleti? Il 22% degli insegnanti ritiene inutile l’informatica mentre la gestione dello stress diventa la priorità per il 40% Lo studio

Un nuovo studio rivela che il 22% degli insegnanti considera inutile l'insegnamento dell'informatica nei programmi scolastici, mentre il 40% dei docenti segnala la gestione dello stress come priorità. I dati sono stati raccolti da un report condotto da GoStudent, che evidenzia come studenti, famiglie e insegnanti richiedano un aggiornamento dei contenuti e delle competenze trasversali.

Il Report GoStudent svela che il 22% dei docenti boccia l'informatica. Famiglie, studenti e professori chiedono invece competenze trasversali e gestione dello stress.

Aule fatiscenti, programmi obsoleti, studenti fragili: cosa succede alla scuola italiana? Parla la professoressa Marina Boscaino: «La scuola è stata trasformata in un’azienda, ma la colpa non è solo degli insegnanti»È tra i protagonisti del docufilm D’Istruzione Pubblica – un viaggio d’inchiesta realizzato dai registi Federico Greco e Mirko Melchiorre, tra aule,...

