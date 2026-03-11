Progetto ‘First Drop Iniziative Manduar’ | un ponte tra Italia e Gambia

Il progetto ‘First Drop Iniziative Manduar’ mira a creare un collegamento tra Italia e Gambia attraverso un’attività di narrazione di un viaggio. L’obiettivo è stabilire un rapporto duraturo tra le due realtà, coinvolgendo le comunità locali e portando avanti iniziative condivise. La volontà è di rafforzare i legami tra i due paesi, promuovendo lo scambio culturale e solidale.

Raccontare un viaggio e costruire un ponte stabile tra Italia e Gambia. È questo il senso dell’incontro che si è svolto ieri alla Fattoria sociale Montepacini, dedicato al progetto ‘ First Drop Iniziative Manduar ’ e all’esperienza di una delegazione composta da sei italiani e due gambiani, tornata recentemente dal villaggio di Manduar. A spiegare le ragioni dell’appuntamento è stato Carlo Pagliacci, giornalista ed editore del libro ‘The First Drop’, da cui il progetto prende ispirazione. "Abbiamo voluto condividere le sensazioni del viaggio e costruire le basi per il futuro dell’iniziativa – commenta –. Il libro racconta la storia di Musa, uno dei componenti del gruppo, fuggito dalla dittatura e accolto in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

