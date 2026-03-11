Prof a processo per il bacio ad alunna 12enne a Valdagno | Avevo perso una parente mi stava consolando

Un professore di 63 anni è stato messo sotto processo a Valdagno con l’accusa di aver baciato sulle labbra una studentessa di 12 anni nella scuola media locale. La Procura di Vicenza ha contestato al docente il reato di molestie nella forma più lieve, sostenendo che l’atto sarebbe avvenuto nel contesto di un gesto di conforto legato alla perdita di una parente.

La Procura di Vicenza contesta al docente 63enne l’ipotesi di violenza sessuale aggravata, nella forma più lieve delle molestie, per aver baciato sulle labbra una studentessa di 12 anni in una scuola media di Valdagno. L’insegnante nega e sostiene che il contatto sia stato accidentale, avvenuto mentre la ragazzina lo abbracciava per consolarlo dopo la perdita di una parente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

“Devo tornare a scuola ma ho paura, le aggressioni aumentano”: parla il prof preso a schiaffi dal padre di un’alunnaDavid Treggiani, docente di Foggia, è stato schiaffeggiato in classe dal padre di una studentessa rimproverata.

Fiorella Mannoia e l’incontro con De André: “Gli dissi una cosa mentre eravamo al buio, lui mi prese e mi baciò”Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, Fiorella Mannoia regala un racconto inedito sul suo legame con Fabrizio De André.

Altri aggiornamenti su Prof a processo per il bacio ad alunna...

Temi più discussi: Molestie a un ricercatore. Prof Unibo si difende in aula: C’era una forte amicizia; Carezze, baci, palpalte e sfregamenti: prof a processo per violenza sessuale su l'alunna minorenne; Il prof dell'Università di Bologna e le molestie sul ricercatore: Battute tra adulti omosessuali, in biologia si parla spesso di sesso. In trasferta solo una stanza per noi? Risparmio; Bacia l’allieva di 12 anni. Professore finisce a processo.

Prof delle medie a processo: Ha molestato le sue alunne durante le lezioni di ginnasticaCinque le denunce contro il 53enne bolognese: all’epoca le ragazzine avevano tra gli 11 e 12 anni. L’accusa: Le ha palpeggiate mentre facevano gli esercizi con la scusa del solletico. msn.com

Prof di ginnastica a processo: Molestate cinque alunne durante le lezioniE’ accusato di violenza sessuale aggravata su studentesse di una scuola media ... msn.com

Telesveva. . Cosmobrand alla decima edizione di Levante PROF. Con il suo abbigliamento da lavoro personalizzato supporta i professionisti del settore Ho.Re.Ca. #Cosmobrand #Workwear #DiviseProfessionali #BrandIdentity #HoReCa #Personalizzazione - facebook.com facebook

"Non si può essere faziosi quando si parla di Costituzione" Prof.Antonio Baldassarre #IoVotoSì #ReferendumGiustizia x.com