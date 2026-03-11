Un processo per falso coinvolge il conte Giovanni Martines Augusti, accusato di aver venduto un bastone d’epoca e un libro con dediche attribuite a Giacomo Puccini. Gli oggetti sono stati sequestrati e sono ora al centro di un procedimento giudiziario in cui si valuta la loro autenticità. La vicenda riguarda le presunte contraffazioni e la vendita di beni storici.

Un bastone d’epoca e un volume con dediche attribuite a Giacomo Puccini sono al centro di un processo per contraffazione che vede imputato il conte Giovanni Martines Augusti. L’imputato, residente a Trecastelli, si difende sostenendo l’autenticità dei cimeli venduti all’asta per 1.500 euro complessivi. La contesa sulla provenienza dei cimeli. Il tribunale di Ancona sta esaminando una vicenda che intreccia storia locale, arte e giustizia penale. Al centro del dossier ci sono due oggetti specifici: un bastone da passeggio risalente ai primi anni del Novecento e un libro pubblicato nel 1908. Entrambi gli elementi recano delle scritte che la difesa definisce autografe, mentre le forze dell’ordine le considerano false. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo per falso: bastone e libro di Puccini venduti

Articoli correlati

Leggi anche: Dediche di Giacomo Puccini su bastone e libro, conte a processo per falso

Bastone da passeggio e libro con dedica di Puccini: “Falsi”Ancona, 10 marzo 2026 – Un bastone da passeggio del 1900 e un libro del 1908 con dediche a una donna scritte a mano dal compositore Giacomo Puccini...

Altri aggiornamenti su Processo per falso bastone e libro di...

Discussioni sull' argomento Dediche di Giacomo Puccini su bastone e libro, conte a processo per falso; Dediche di Giacomo Puccini su bastone e libro, conte a processo per falso; Bastone da passeggio e libro con dedica di Puccini: Falsi; Bastone da passeggio e libro con dedica di Puccini | Falsi.

Bastone da passeggio e libro con dedica di Puccini: FalsiIndagine dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio di Genova su beni messi all’asta da Giovanni Martines Augusti, erede della famosa villa dalle cento finestre di Trecastelli ... msn.com

Lorenzo Innocenti, accusato di aver ucciso la compagna Eleonora Guidi nel febbraio 2025 a Rufina, al momento non sarebbe in grado di partecipare al processo I periti parlano di amnesie e deficit cognitivi dopo il tentato suicidio. La famiglia della vittima cont facebook

I vertici di Liu Jo a processo per i contributi Covid contestati, la denuncia di una lavoratrice licenziata: «Lavoravo in smart working durante la cassa integrazione» x.com