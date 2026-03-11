Oggi si sarebbe dovuta svolgere l'udienza nel processo all’ex Olgettina Rigato, ma la testimone, nota come

"Non posso venire da Genova a Monza a testimoniare al processo perché sto allattando. E comunque è inutile che mi presenti perché ho intenzione di avvalermi della facoltà di non rispondere in quanto coimputata di reato connesso al processo di Appello Ruby ter". L’ha fatto sapere ieri ai giudici del Tribunale di Monza, per il tramite del suo avvocato, Karima El Mahroug, alias “Ruby“, chiamata a testimoniare dalla difesa di Giovanna Rigato. L’ex concorrente del Grande Fratello è imputata di tentata estorsione per aver chiesto nel 2016 a Silvio Berlusconi prima di 500mila euro, poi un milione, in un incontro a Villa San Martino ad Arcore,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Processo all’ex Olgettina Rigato. La teste “Ruby“ non arriva: "Ora sto allattando a Genova..."

Articoli correlati

Processo all’ex Olgettina. La teste Ruby non arriva: "Sto allattando a Genova""Non posso venire da Genova a Monza a testimoniare al processo perché sto allattando.

Leggi anche: Berlusconi è morto, ma chiede ancora giustizia: la “gieffina” Giovanna Rigato a processo, Ruby non testimonia

Contenuti utili per approfondire Olgettina Rigato

Temi più discussi: Processo all’ex Olgettina Rigato. La teste Ruby non arriva: Ora sto allattando a Genova...; Estorsione a Berlusconi, Karima El Mahroug alias Ruby non si presenta al processo a Giovanna Rigato: Sto allattando; Estorsione Berlusconi, la teste Karima Ruby El Mahroug non si presenta: Allatto, non posso; Processo all’ex Olgettina. La teste Ruby non arriva: Sto allattando a Genova.

Processo all’ex Olgettina. La teste Ruby non arriva: Sto allattando a GenovaGiovanna Rigato è imputata per una tentata estorsione a Silvio Berlusconi. Karima El Mahroug salta la citazione: mi avvarrei della facoltà di non rispondere. msn.com

Estorsione Berlusconi, la teste Karima Ruby El Mahroug non si presenta: Allatto, non possoKarima El Mahroug, meglio nota come Ruby, non si è presentata oggi al tribunale di Monza dove era stata convocata come testimone nel processo che vede imputata l’ex olgettina Giovanna Rigato per tenta ... milano.repubblica.it